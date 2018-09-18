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الحارس الإسباني كاسياس يدخل تاريخ أبطال أوروبا

الرياضة

كاسياس يتم عامه الـ15 مع الريال
كاسياس يتم عامه الـ15 مع الريال

المصريون ووكالات

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دخل الحارس الإسباني إيكر كاسياس المحترف في صفوف بورتو البرتغالي تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأصبح كاسياس (37 عامًا) أول لاعب في التاريخ يشارك في 20 نسخة متتالية من دوري أبطال أوروبا بعدما شارك في مباراة فريقه يوم الثلاثاء أمام شالكه الألماني في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.
كما أن هذه المباراة تحمل رقم 168 بالنسبة لكاسياس في هذه المسابقة القارية.
وبدأ كاسياس مسيرته في دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق ريال مدريد في موسم 1999-2000 عندما أصبح أصغر لاعب يحصل على لقب هذه المسابقة ، وقد توج باللقب ثلاث مرات مع النادي الملكي في 2000 ، 2002 ، 2014.
واضطر إيكر كاسياس للرحيل عن نادي ريال مدريد في صيف عام 2015 نحو بورتو البرتغالي.
يذكر أن كاسياس فاز مع الريال بخمسة ألقاب في "الليغا" وثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقبي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012) ولقب كأس العالم 2010. -

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