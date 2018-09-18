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جراء إعصار "فلورنس"

نفوق 1.7 مليون دجاجة بالولايات المتحدة

عرب وعالم

بالصور.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية كارولينا الأميركية بعد إعصار فلورنس
بالصور.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية كارولينا الأميركية بعد إعصار فلورنس

المصريون ووكالات

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أعلنت شركة أمريكية كبرى معنية بتربية الدواجن، الثلاثاء، عن نفوق نحو 1.7 مليون دجاجة كانت مجهزة للبيع في الأسواق، بسبب مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار "فلورنس".
وقالت شركة "ساندرسون فارمس"، ثالث كبرى شركات إنتاج دجاج المزارع في الولايات المتحدة، إن المياه اجتاحت 60 مزرعة على الأقل في ولاية نورث كارولينا، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وأضافت الشركة أن المياه حاصرت 30 مزرعة أخرى قرب مدينة لومبيرتون، في الولاية نفسها، مما عرقل عملية وصول الأعلاف إلى الطيور في تلك المزارع.
وأشارت إلى أن ذلك قد يزيد من عدد الدجاج النافق.
وارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "فلورنس"، الذي يضرب السواحل الشرقية للولايات المتحدة، منذ أيام، إلى 31 قتيلًا، رغم تراجع شدته، حسبما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء. 

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