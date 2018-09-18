مصر تشتري 475 ألف طن قمح روسي وأوكراني

18 سبتمبر 2018 - 11:54 م

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر (حكومية)، الثلاثاء، إنها تعاقدت على شراء 475 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا.



ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء تلك الكميات من خلال مناقصتين عالميتين.

ولم توضح الوكالة موعد استلام الشحنات، غير أنها قالت إن المناقصة الأولى تضمنت شراء 180 ألف طن قمح منها 120 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح أوكراني، والمناقصة الثانية تضمنت شراء 295 ألف طن روسي.