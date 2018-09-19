» أول تعليق لـ"كلوب" على فوز ليفربول القاتل

19 سبتمبر 2018 - 12:05 ص

قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إنه لا يصدق تحقيق فريقه الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، بثلاثة أهداف لهدفين في مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفي مؤتمر صحفي، أكد كلوب "هدف روبيرتو فيرمينو القاتل وتحقيق الفوز في الثواني الأخير أمر لا يصدق".



وأضاف "أول أمس كانت لا توجد فرصة لفيرمينيو للمشاركة في اللقاء لتعرضه لإصابة في عينه خلال لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي، لكنه جاء اليوم إلى غرفتي وأخبرني أنه مستعد للقاء".



وأوضح كلوب "كان من المهم جدًا أن نبدأ المباراة بهذه القوة، كانت بداية رائعة جدًا، قمنا بعمل جيد، غطينا مساحات كثيرة على أرض الملعب".



واختتم كلوب تصريحاته بالقول "من الرائع أن تمتلك لاعب مثل فيرمينو على الدكة أحببت طريقة احتفاله بهدف الفوز".

