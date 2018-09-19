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"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة صادمة بشأن الأسعار

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أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يوجد تخفيض  في أسعار السيارات في الوقت الحالي.
وأوضح "شرباص"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أن قرار التخفيض الجمركي مقتصر على السيارات التي تعمل بمحركين، بينما لن تستفيد السيارات العادية التي تعمل بالسولار أو البنزين.
وتابع: «من ينتظر تخفيض  أسعار السيارات في الوقت الحالي نقول له لا انخفاض في أسعار السيارات في الوقت الحالي»، موضحا أن بيع السيارات المستعملة مرتبطة ببيع السيارات الجديدة.


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