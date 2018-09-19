  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:32 ص
بحث متقدم
السيارات

"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة صادمة بشأن الأسعار

شريف عامر وعمرو أديب

تعليق مثير من "عامر" على انضمام "أديب" لـ"mbc مصر"

ليفربول

ليفربول يخطف فوزًا قاتلًا من باريس سان جيرمان

محكمة النقض

رد ناري من "النقض" على بيان مفوضية الأمم المتحدة

المجاهد الليبى عمر المختار

حكايات وأسرار «الصوفية الجهادية»

جمال مبارك

«جمال مبارك» و«الإخوان»: هل يتحالف أعداء الأمس؟

خالد الجندي ومظهر شاهين

«التماثيل العارية» تسبب قطيعة بين «الجندي» و«شاهين»

اتفاقية كامب ديفيد

وثائق تاريخية نادرة عن «كامب ديفيد»

الضابط

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل 43 يومًا في الأسر بمصر

جمال سلطان

لهذه الأسباب تحالف الإخوان وجمال مبارك غير مستبعد

"شعبة الأدوية" تكشف سبب أزمة نقص الأنسولين

الحياة السياسية

اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة
اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة

أخبار متعلقة
#

كارثة مصرية مفزعة اسمها نقص أكياس الدم (2)

#

معلومة هامة لمن تعاطوا العقاقير المسرطنة

#

"المركزى" يعيد هيكلة وديعة إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار

#

شعبتا «الأدوية» و«الأغذية»: لا زيادة لهذه الأسباب

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن أزمة نقص الأنسولين سببها سوء التوزيع من جانب الموزعين.
وأوضح "عوف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن نقص الدواء ظاهرة عالمية، ولكن في مصر تظهر لعدم اعتماد الأطباء على البدائل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ"كلوب" على فوز ليفربول القاتل
» تركيا: اتفاق إدلب يستهدف هذا الأمر الهام
» نائب: مليون مريض بالفشل الكلوي.. وأنا أحدهم
» مدرب يوفينتوس: رونالدو أفضل اللاعبين في الكون
» تطورات جديدة بشأن اتهام "لمجرد" بالاعتداء الجنيسي
» «الاستعلامات» تفجر مفاجأة عن«جاسوسية» أشرف مروان
» لا يجوز فصل الموظفين الإخوان
» بالصور.. لقطات حية من تدريبات «النجم الساطع»
» فلاح يذبح شقيقته لحملها سفاحًا
» قرار مفاجئ من "المالية" للعاملين بالدولة
» ليفربول يخطف فوزًا قاتلًا من باريس سان جيرمان

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف