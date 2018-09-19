"شعبة الأدوية" تكشف سبب أزمة نقص الأنسولين

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن أزمة نقص الأنسولين سببها سوء التوزيع من جانب الموزعين.



وأوضح "عوف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن نقص الدواء ظاهرة عالمية، ولكن في مصر تظهر لعدم اعتماد الأطباء على البدائل.

