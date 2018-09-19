حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية في نوفمبر القادم

19 سبتمبر 2018 - 12:27 ص

كشف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، حقيقة زيادة أسعار بعض الأدوية في شهر نوفمبر، قائلًا إن وزير قطاع الأعمال قدم مقترحًا بتعديل أسعار بعض الأدوية التي يوجد بها تشوهات.



وأضاف "عبيد"، خلال حواره مع فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن شركة قطاع الأعمال مملوكة 100% للدولة، وبعض الشركات أصبحت غير قادرة على الإنتاج بسبب انخفاض ثمن الأدوية.

