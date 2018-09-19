تعليق "ترامب" على إسقاط الطائرة الروسية في سوريا

19 سبتمبر 2018 - 01:12 ص

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية، والتي حملت موسكو إسرائيل المسؤولية عنها، وذلك بعد ساعات من وصف الخارجية الأمريكية الحادثة بـ"الواقعة المؤسفة".



وخلال مؤتمر صحفي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء إن سوريا على الأرجح أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب سواحلها، مضيفا أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تقترب من القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والمنطقة.



وقال ترامب مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "يبدو لي بناء على مراجعة الحقائق أن سوريا أسقطت طائرة روسية، وعلى حد علمي فقد لقي نحو 14 شخصا حتفهم وهذا أمر محزن للغاية لكن هذا ما يحدث".



وأضاف: "قمنا بعمل رائع في سوريا وفي تلك المنطقة بالقضاء على داعش وهذا هو سبب وجودنا هناك. ونحن نقترب من الانتهاء من هذه المهمة".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الثلاثاء إن إسقاط طائرة عسكرية روسية تم "بنيران بطاريات سورية مضادة للطائرات"، لافتا إلى أن الحادثة "تذكر بضرورة التوصل لحل سياسي للصراع".



وفي يبان صادر عنه قال الوزير الأمريكي: "واقعة أمس المؤسفة تذكرنا بضرورة إيجاد حلول دائمة وسلمية وسياسية للصراعات الكثيرة المتداخلة في المنطقة ولخطر الأخطاء المأساوية في التقدير في الساحة السورية المزدحمة بالعمليات".

