صورة تبريء صلاح من موقفه الصادم عقب هدف فيرمينيو

19 سبتمبر 2018 - 05:22 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبريء نجمنا المصري محمد صلاح مما قيل عن غضبه من إحراز زميله روبرتو فيرمينيو لهدف الفوز على باريس سان جيرمان .



وأظهرت الكاميرات صلاح يقوم بإلقاء زجاجة مياه بغضب عقب هدف فيرمينيو مما فسره البعض على أساس غضب صلاح من تألق فيرمينيو ، إلا أن صورًا سبقت لحظة إلقاء زجاجة المياه أظهرت صلاح يرفع يده احتفالا بهدف فيرمينيو .



وفسر نشطاء غضب صلاح أنه كان يشعر بالضغوط بعد تسببه في هدف دخل مرمى فريقه ، مؤكدًين أن هدف فيرمينيو رفع الضغط عن صلاح .





