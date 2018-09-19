صورة تبريء صلاح من موقفه الصادم عقب هدف فيرمينيو

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبريء نجمنا المصري محمد صلاح مما قيل عن غضبه من إحراز زميله روبرتو فيرمينيو لهدف الفوز على باريس سان جيرمان .
وأظهرت الكاميرات صلاح يقوم بإلقاء زجاجة مياه بغضب عقب هدف فيرمينيو مما فسره البعض على أساس غضب صلاح من تألق فيرمينيو ، إلا أن صورًا سبقت لحظة إلقاء زجاجة المياه أظهرت صلاح يرفع يده احتفالا بهدف فيرمينيو .
وفسر نشطاء غضب صلاح أنه كان يشعر بالضغوط بعد تسببه في هدف دخل مرمى فريقه ، مؤكدًين أن هدف فيرمينيو رفع الضغط عن صلاح .
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