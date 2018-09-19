  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:46 ص
بحث متقدم
السقا

السقا لمحمد صلاح: أحسنت لهم دهرًا فلم يتذكروا سوى خطئك

حسام حسن

مهاجم سموحة يستفز جمهور الزمالك بتدوينة .. هذا ما قاله

أبو تريكة

ماذا يحدث لمحمد صلاح؟ .. أبو تريكة يشرح المشكلة

صلاح

صورة تبريء صلاح من موقفه الصادم عقب هدف فيرمينيو

السيارات

"شعبة السيارات" تفجر مفاجأة صادمة بشأن الأسعار

شريف عامر وعمرو أديب

تعليق مثير من "عامر" على انضمام "أديب" لـ"mbc مصر"

ليفربول

ليفربول يخطف فوزًا قاتلًا من باريس سان جيرمان

محكمة النقض

رد ناري من "النقض" على بيان مفوضية الأمم المتحدة

المجاهد الليبى عمر المختار

حكايات وأسرار «الصوفية الجهادية»

جمال مبارك

«جمال مبارك» و«الإخوان»: هل يتحالف أعداء الأمس؟

صورة تبريء صلاح من موقفه الصادم عقب هدف فيرمينيو

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

#

أغرب تعليق لـ"مجدي عبد الغني" على هدف "صلاح"

#

«كوبر» بعد الخسارة أمام روسيا: «جاهز للرحيل»

#

تليجراف: صلاح تفوق على رونالدو وشيرر و سواريز .. فليحييه الجميع

محمد صلاح

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبريء نجمنا المصري محمد صلاح مما قيل عن غضبه من إحراز زميله روبرتو فيرمينيو لهدف الفوز على باريس سان جيرمان .

وأظهرت الكاميرات صلاح يقوم بإلقاء زجاجة مياه بغضب عقب هدف فيرمينيو مما فسره البعض على أساس غضب صلاح من تألق فيرمينيو ، إلا أن صورًا سبقت لحظة إلقاء زجاجة المياه أظهرت صلاح يرفع يده احتفالا بهدف فيرمينيو .

وفسر نشطاء غضب صلاح أنه كان يشعر بالضغوط بعد تسببه في هدف دخل مرمى فريقه ، مؤكدًين أن هدف فيرمينيو رفع الضغط عن صلاح .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من ضحية سعد لمجرد على سجنه بتهمة الاغتصاب
» 5 مزايا عبقرية تتيحها "أبل" في نظام تشغيل "أيفون" الجديد
» بريطانيا تخزن الفياجرا .. وسط رعب بالغ
» شاهد .. حيوان ضخم بالشواطي السعودية يثير الجدل
» تعرف على الفوائد الكبرى لـ"حليب الإبل"
» أسرة فتاة هندية تقتل زوجها لأنه "أقل منهم اجتماعيا"
» شاهد .. عملية إنقاذ مذهلة لرجل وكلبه حاصرهم الفيضان
» الأمريكي المحظوظ .. نجا من 600 لدغة قاتلة بطريقة دراماتيكية
» أول تعليق لـ"كلوب" على فوز ليفربول القاتل
» تركيا: اتفاق إدلب يستهدف هذا الأمر الهام
» نائب: مليون مريض بالفشل الكلوي.. وأنا أحدهم

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف