ماذا يحدث لمحمد صلاح؟ .. أبو تريكة يشرح المشكلة

19 سبتمبر 2018 - 07:05 ص

أكد محمد أبو تريكة - نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقًا - أن النجم المصري محمد صلاح وضع بعض الضغوط على نفسه مما تسبب في تراجع مستواه خلال مباراة فريقه أمس .



وقال "تريكة" أثناء تحليله لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدفين : "دائمًا أنظر لصلاح بإيجابية لكني سوف أتحدث عن مسألة فنية تحدث أحيانا .. بعض اللاعبين يتعاملون بمنطق أن كل كرة سوف تأتي له لابد أن يكون مميز فيها أو يصنع منها الخطورة .. الصعوبة في كرة القدم أن تلعب السهل .. هذا الخطأ وقع فيه صلاح .. هو يلعب لعب معقد فنيًا بينما الكرة سلسة وكلما لعبت السهل كلما طاوعتك الكرة ".



وأضاف: "أقول لصلاح ليست مهمتك الأولى هي تسجيل الأهداف لست مطالبًا بتكرار تسجيل 42 هدفًا .. هذا استثناء ، مهمتك الأولى أن تلعب الكرة التي اعتدت عليها وتستمتع بها .. بينما ما يحدث العكس .. صلاح أصبح يشعر أن لعب الكرة عبء عليه .. إياك أن تصل لهذه المرحلة لأنها ستقلل من إمكانياتك بشدة .. أنت لديك مهارة وسرعة وذكاء فلا تجعل الضغط يؤثر عليك ، الكرة للاستمتاع أولًا".



