تعرف على أعلى سعر للدولار بالبنوك

19 سبتمبر 2018 - 09:34 ص

يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 19سبتمبر 2018، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.80 جنيه.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ليسجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدولار 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي اليوناني، فقد استقر سعر الدولار ليسجل 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي استقر سعر الدولار ليسجل 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.