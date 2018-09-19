اعتقال كتيبة جوية من جيش بشار

19 سبتمبر 2018 - 09:43 ص

قال العميد ركن أحمد رحال إن هناك ارتباكًا كبيرًا بين صفوف العناصر والضباط التابعين لجيش النظام السوري، عقب إسقاط الطائرة الروسية، والتي راح ضحيتها 15 عسكريًا من القوات الروسية.

وأضاف رحال في تدوينة له علي حسابه علي "تويتر" كل ضباط وعناصر الكتيبة 44 دفاع جوي التي أطلقت الصاروخ وأسقطت الطائرة الروسية بالأمس تم اعتقالهم (من قائد الكتيبة حتى أصغر عسكري) وتم تسليمهم لسجن الشرطة العسكرية الروسية بقاعدة حميميم.

وأكد في تصريح له لقناة الحوار أننا لسنا أمام صدف كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن أمام جملة مغالطات أو أخطاء، ارتكبتها قاعدة حميميم، ارتكبها نظام الأسد، وربما تكون مقصودة، لافتًا إلى أن إيران أمرت بإسقاط الطائرة الروسية.