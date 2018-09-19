» وصف غريب من مدرب سموحة لنجم الزمالك

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قال على ماهر مدرب نادى سموحة، إنه سعيد بالعمل مع فرج عامر رئيس النادي فهو شخصية محترمة للغاية.

وأضاف "ماهر"، فى تصريحات لقناة "بيراميدز" بعد التعادل مع الزمالك فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى: "الزمالك يمتلك فريقين بمبالغ مالية كبيرة، ولاعبين دوليين من منتخب مصر وتونس، ولذلك اللعب أمامه كان صعبا للغاية".

وأكمل: "يوسف أوباما لاعب الزمالك مهم جدا، وتشعر أنه عشوائي مثلما كان محمد عنتر مع الأسيوطي، لكننا تعاملنا بذكاء معه خلال المباراة".


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