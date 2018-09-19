جميل راتب: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها

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كشف الفنان جميل راتب في حوار قديم له عن تفاصيل علاجه في فرنسا قبل عودته إلى مصر، حيث أكد أن الأطباء لم يستطيعوا فعل شىء في فرنسا نظرًا لكبر سنه، رغم أنهم حاولوا تقديم حلول، وقد قبلت وضعي كما هو وفضلت العودة إلى مصر مرة أخرى، لأنني أريد أن أعيش وأموت على أرضها.

وأضاف: هناك أشياء كثيرة وصيت هانى التهامي بها، خاصة أنه يلازمني طوال فترة مرضى وهو بمثابة ابنى، أريد أن يكون هناك عزاء بعد وفاتى يحضره من يحبنى من الفنانين وكبار النجوم، بالإضافة إلى تجميع كل صورى والجوائز التى حصلت عليها طوال حياتى بمعرض خاص، حتى يظل أسمى عالقًا بذهن الجمهور، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن في حوار قديم له.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أعلن صباح في الساعات الأولى من صباح  اليوم الأربعاء، عن وفاة الفنان القدير جميل راتب عن عمر يناهز الـ92عامًا متأثرا  بمرضه.

من المقرر أن تشيع جنازة الفنان جميل راتب، من مسجد الأزهر الشريف، ظهر اليوم.

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