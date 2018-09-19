بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح المستشفى العسكرى بالمنوفية

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متابعات- الدويني فولي

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إفتتاح

المنوفية

الرئيس السيسي

شبين الكوم

المسشتفي العسكري

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويشهد افتتاح عددٍ آخر من المشروعات بالفيديو كونفرانس.

كما يطلق السيسي، إشارة البدء لتشغيل عددٍ من المدارس اليابانية.

ويعتبر المستشفى العسكري بمحافظة المنوفية صرحًا طبيًا لخدمة المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتم تشييده على أحدث الأنظمة العلاجية، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، ويضم مبني متكامل للعيادات الخارجية، كما تعتبر المستشفى إضافة ونقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظات الدلتا.


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