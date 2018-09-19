مفاجأة تقلب الموازين بحادث مستشفى ديرب نجم

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إيمان هاني

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إحالة مسؤولى مستشفى ديرب نجم للتحقيق

كشف محمد حامد، محامي الدكتور فتوح أبو المجد، مدير مستشفى ديرب نجم، عن مفاجأة جديدة بشأن حادث وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى قائلاً: "إن النيابة العامة حققت مع الدكتور أبو الفتوح، بصفته كان قائمًا بأعمال مدير مستشفى ديرب نجم، مشيرًا إلى أن أبو المجد تولى المنصب قبل الحادث بـ72 ساعة.

وأضاف "حامد" خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الدكتور أبو المجد استلم وحدة الغسيل الكلوي بدون مخرج طوارئ، فضلاً عن عدم تواجد غرفة غازات بالوحدة، لافتًا إلى أن أهالي المرضى اضطروا إلى البحث عن أنابيب الأكسجين في أقسام المستشفى المختلفة، مؤكًا إمكانات الإغاثة بالمستشفى تكاد تكون منعدمة.

وأكد أنه لا يوجد أحد من أطباء المستشفى في وقت الحادث، سوى الطبيبة المشرفة على وحدة الغسيل الكلوي وطاقم التمريض، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وحدة عناية مركزة في المستشفى.

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