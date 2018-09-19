برلمانية تطالب بإلغاء مجانية التعليم بعد الطفل الثاني

19 سبتمبر 2018 - 09:57 ص

طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في الحملات الداعية إلى تنظيم الأسرة، من أجل توعية الناس، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة المعنية بالعودة إلي مشروع تنظيم الأسرة، والذي كان معمولاً به منذ 40 عاما.

وأضافت «حسونة»، خلال لقائها مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه ينبغي أن تعتمد هذه الحملات الدعائية على المنطق في مخاطبة الناس، متابعة: «لازم يبقى فيه منطق، أقوله مثلا خلّف على كيفك، بس بعد الطفل الثاني مفيش تعليم مجاني، ولا علاج مجاني».

وأوضحت أن أهمية تكثيف الخطاب الإعلامي للمسئولين في الجهات المعنية، يأتي بالتوازي مع دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعض الشخصيات العامة، لافتة إلى أن هناك أجهزة في الدولة معنية بمشكلة الزيادة السكانية.

وأشارت إلي أن العقل الجمعي للمجتمع لا يتعامل مع الزيادة السكانية، وفقًا للمنطق الصحيح، رغم اعترافه بوجود مشكلة في هذا الإطار، قائلة: «إحنا مصدقين إن في زيادة سكانية، لكن العقل الجمعي للناس بيقول هنتصرف، وربنا بيرزق».

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