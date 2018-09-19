» الأهلى "يلوى" ذراع صالح جمعة

19 سبتمبر 2018 - 10:00 ص

رفض مسئولو الأهلى تعديل عقد اللاعب صالح جمعة، بعدما فسخ تعاقده مع الفيصلى السعودى وعودته لصفوف الفريق عقب استغنائه عن 150 ألف دولار من مستحقاته المتبقية لدى النادى السعودى.

ورد مسئولو الأهلى على طلب اللاعب الخاص بتعديل عقده بأنه حصل بالفعل على راتبه السنوى باستثناء المبلغ الذى تنازل عنه، خاصة أن إدارة الفيصلى تربط إرسال الاستغناء الخاص بصالح، بتنازل الأهلى عن قيمة القسط الأخير من صفقة إعارته والمقدر بـ425 ألف دولار.

وكان "صالح" وقع عقدًا مع الأهلى بعد إعارته للفيصلى، يحصل بمقتضاه على 10 آلاف جنيه فقط فى الموسم، على اعتبار أنه سيحصل على قيمة عقده الشخصى من النادى السعودى.