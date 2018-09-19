تفاصيل قتل شاب على يد بلطجية بكرداسة

19 سبتمبر 2018 - 10:11 ص

روي شاب يدعى محمد ربيع، تفاصيل قتل شقيقه وذلك بعد دفاعه عن شقيقته خلال معاكستها على يد مجموعة من الشباب بمنطقة كرداسة.

وقال "محمد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إنه شقيقه اشتبك مع لهؤلاء الشباب لقيامهم بمعاكسة شقيقته وحدثت مشادة كلامية بينهم فتدخل أهالي المنطقة وتم فض المشاجرة.

وأضاف "محمد"، أنه بعد ساعات من المشاجرة عاد هؤلاء الشباب مرة أخرى ومعهم عدد من البلطجية وكانوا يحملون أسلحة بيضاء، و أحدهم قام ضرب شقيقه على رأسه.

وأكد "محمد" أنه تم إصابة شقيقه بنزيف في المخ، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال نقله لمستشفى قصر العيني.