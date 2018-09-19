الحكم على "خالد علي" فى الفعل الفاضح

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الحكم على خالد على

معهد السينما

تنهى محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الستار على جلسة استئناف المحامي خالد على، في حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة القيام بفعل خادش للحياء العام.

تنظر الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

قال خالد على في مرافعته أمام المحكمة، "إنه تم تبديل "سي دي" الأصلي المرفق بالقضية بـ "سي دي آخر"، موضحًا أنه فوجئ خلال جلسات القضية وأثناء تفريغ الأسطوانة بوجود 3 مقاطع فيديوهات مختلفة على الرغم من أن الأسطوانة الأصلية تضمنت مقطع فيديو واحد فقط مدته 42 ثانية، مطالبا بعرض المقاطع على معهد السينما لإعداد تقرير به.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد على 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.


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