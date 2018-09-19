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فيديو.. الديهى لخبراء حقوق الإنسان: "أنتم جامعو قمامة"

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الإعلامي نشأت الديهى
الإعلامي نشأت الديهى

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هاجم  الإعلامي نشأت الديهى خبراء مجلس حقوق الإنسان قائلاً: "أنتم لستم خبراء بل جامعي قمامة، وماسحو الأحذية المصريين أشرف منهم، حسبما قال.

وأضاف الديهي خلال حديثه فى برنامجه "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك خطة مُمنهجة ضد مصر من حقوق الإنسان ولم تتوقف حتى الآن نتيجة لطلبهم مرة أخرى إعادة النظر فى الأحكام الصادرة على 75 متظاهرًا.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص قتلة وليسوا أبرياء مشيرًا إلى أن القضاء المصرى مُستقر ونزيه ولا أحد لديه الحق فى أن يتدخل فى هذا القضاء.

شاهد الفيديو:

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