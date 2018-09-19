بالمستندات.. حبس وتشريد أصحاب المحاجر في المنيا

19 سبتمبر 2018 - 10:27 ص

اندلعت في الشهور الأخيرة مناوشات بين أصحاب المحاجر وإدارة المشروع التابع لمحافظة المنيا، بشأن امتناع الأخير عن استلام قيمة المخالفات المفروضة على أصحاب المحاجر الأهلية غير المرخصة بمراكز المحافظة.

وانتهت تلك المناوشات بإحالة العشرات من أصحاب المحاجر إلى محكمة الجنايات، وقادت البعض منهم إلى غياهب السجون حتى الآن والبعض منهم مهدد بالتشرد بإغلاق محاجرهم دون تقنين أو القبض عليهم، إذ تبين أنهم متهمون بتزوير مصالحات مع إدارة المشروع بدون علمهم.

وعلى الرغم من تعرض أصحاب المحاجر لعدة عقوبات سواء بشأن المخلفات أو فرض رسوم جديدة عليهم بعد تطبيق قانون المحاجر والمناجم الصادر عام 2016 إلا أن إدارة المشروع قررت ورفع أسعار المخلفات من 1100 جنيه شهريًا إلى 10 آلاف جنيه حاليًا لعدم قيام عدد كبير منهم بتقنين وضعه القانوني أو الترخيص بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة ورفض إدارة المحاجر عدم قبول رسوم المخالفات على النظام الجديد وإحالة العشرات منهم إلى المحاكمة.

وقال محمود محمد مليجى صاحب محجر بمركز سمالوط، إننا كنا نقوم بتسديد الرسوم والمخالفات بشكل دائم إلا أننا فوجئنا بإدارة المشروع أحالت بعض المخالفات إلى لنيابة وبدورها تم لحكم علينا بسنة سجنًا وعند الاستئناف على الحكم فوجئنا بالمحامى الوكيل عنا قدم إيصالات وعقود تصالح مع المحاجر لكن ثبت أن تلك المصالحات مضروبة ومزورة طبقًا لأمر الإحالة واتهمنا بأننا متهمين بالتزوير وعدم سداد قيمة المخالفات.

وأضاف محمود: "لجأنا إلى محافظ المنيا السابق عصام بديوي بشكوى ضد إدارة لمشروع ووعدنا بالتدخل لكن حتى ليوم لم تحل مشكلة لتقنين أو سداد المخالفات بل وامتنعت إدارة لمحاجر عن استلام المخالفات".

وأوضح: " كنا نقوم بدعم صندوق المحاجر بأكثر من 5 ملايين جنيه شهريًا لكن بعد القانون الجديد المحافظة خسرت كثيرا لأنها تطالبنا بالترخيص الذى يصل إلى أكثر من ربع مليون جنيه، ولم يكن معنا المبلغ لمطلوب نضطر إلى دفع المخلفات بشكل شهرى ولدينا عشرات الأسر التى تعيش على عمل المحاجر إلى جانب أننا نقوم بفتح بيوت لعشرات من العمل التى تعيش على تلك المهنة الخطرة.

ومن جانب آخر، قال صبرى محمود مدير جمعية أصحاب المحجر إن إدارة لمشروع قامت بتشريد العشرات من أصحاب المحاجر وطالبنا محافظ لمنيا الحالي بالجلوس معنا وعدد من النواب أو مقابلة رئيس الوزراء بالتدخل لحل مشكلة أكثر من 700 صاحب محجر أهلى غير مرخصة بالمنيا، ومنع تنفيذ أحكام السجن على العشرت منهم لكن حتى لان لم نجد حلاً جديًا من قبل المحافظة ولمسئولين.

وطالب صبرى الرئيس السيسى بسرعة التدخل بعد أن أوشك عشرات من أصحاب المحاجر بالتشريد و قيادتهم إلى غياهب السجون وأن المستندات المزورة لسنا لها دخل ولا نعلم عنها شيئًا، وأن أصحاب المحاجر لم يمتثلوا أمام المحكمة بل أن محامى المتهمين هو من قدم التصالحات والمستندات ويدعى "ر.ا.ع"، وهو أحد المحامين الموكلين عن 24 من أصحب المحاجر الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن مع رفض إدارة مشروع المحاجر استلام قيمة لمخالفات وعمل تصالح مع أصحاب المحاجر.



