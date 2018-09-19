السعد : الرسول والسيسي أعظم الحكام

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الرسول

الإخوان

السيسي

أشرف السعد

أعظم القادة العسكريين

قال أشرف السعد رجل الأعمال المصري و المقيم في لندن إن التاريخ شهد الكثير من الحكام ، ولكن هناك 10 حكام هم أعظم من حكموا في التاريخ.

وأضاف في سلسلة تدوينات له علي حسابه علي تويتر اعظم عشر قادة عسكرين فى التاريخ " محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ، عمر ابن الخطاب  ، صلاح الدين الأيوبي ، طارق أبن زياد  ، محمد الفاتح  ، جورج واشنطن  ، تيمور لنك  ، الإسكندر الأكبر ، تحتمس الثالث ، وعبد الفتاح السيسي.

وتساءل السعد علي حسابه وبعد ذلك الإخوان  يقولوا يسقط حكم العسكر ، لافتا إلي أنهم كانوا يهتفوا فى اعتصام رابعة " خيبر خيبر يايهود جيش محمد سوف يعود" فتسالهم هو محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده جيش يقولك طبعا تقوله مين كان قائد جيش محمد يقولك محمد نفسه تقوله يعني محمد كان عسكري اومال ليه بتقولوا يسقط حكم العسكر يقولك انت عبد بيادة وحبيب العادلي خد مراتك.

وأعرب السعد عن دهشته قائلا : سبحانك يارب لله فى خلقه شئون ، امره بين الكاف والنون .."بوعزيزي" يحرق نفسه والدنيا كلها تولع وثورات فى كل مكان وده كله عشان السيسي يبقى رئيس مصر.

وأشار في تدويناته إلي أن اثنان على مر التاريخ أتى بهم اعدائهم ليكونوا لهم عدوا وحزنا ويخربوا بيتهم ولم تتكرر مرة اخرى

الاول كان سيدنا موسي عليه السلام أتى به فرعون وقال هاتبناه واربيه والثانى كان عبد الفتاح السيسي جاء به الاخوان وقالوا ده كنز  وعقلية هندسية وبطعم الثورة وطبعا انتوا عارفين الباقي.


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