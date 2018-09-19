» تحذيرات من تسونامي عملاق سيدمر العالم

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توصلت دراسة حديثة، إلى أن ذوبان الأنهار الجليدية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري قد يتسبب في انهيارات أرضية في بعض أجزاء من العالم، ما قد يؤدي إلى ظهور موجات تسونامي عملاقة.

وأفادت دراسة بأنه منذ 3 سنوات كان هناك انهيار أرضي كبير في ولاية ألاسكا، ناجم عن ذوبان الجليد في نهر تيندال، ما أدّى إلى تسونامي في المضيق البحري، وفق موقع “dailygeekshow”، وانه لم يسفر عن أي ضحايا ومر دون أن يتم التطرق له نسبيا في الصحافة، ولكنه كان واحدا من أكبر التسونامي التي سجلت على الإطلاق، حيث حذر دان شوجار، مؤلف مشارك في الدراسة من التراجع السريع للأنهار الجليدية، الأمر الذي قد يتسبب بـ”تسونامي كبير”.


ومن جهته قال بريتوود هيجمان، المشارك أيضا في الدراسة: “هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من دراسة هذا النوع من التسونامي من البداية إلى النهاية”.

وبفضل الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، كان العلماء قادرين على تحليل بدقة كيفية تكسر الأرض وانزلاقها بسبب الانصهار السريع لنهر تيندال الجليدي، الذي كان في عدم استقرار منذ 20 عاما، ويجب أن تمكن الخرائط التي حصلوا عليها من تحديد مخاطر هذه الحالات بشكل أفضل.


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