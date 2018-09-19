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السكة الحديد تكشف سبب تأخر حركة القطارات

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السكة الحديد تكشف عن سبب تأخر الرحلات

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة بتحديث نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بالإضافة إلى رفع كفاءة السكك ما يتطلب مسير القطارات بسرعة 8 كم فى مواقع العمل (تهديات) والتي تؤدى إلى تأخير بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى حوالى 45 دقيقة والوجه القبلى حوالى 65 دقيقة وخط بنها - بور سعيد حوالي 25 دقيقه .

وأوضح رسلان فى بيان له أنه يتم استبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث " "EIS الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، ما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وأضاف رئيس الهيئة أنه جارٍ تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقان ، وخط ( بنى سويف / أسيوط ) بطول 250 كم شامل عدد 88 مزلقانًا، وخط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير عدد 98 مزلقانًا، وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة 180 كم ، ويشمل تطوير عدد 72 مزلقانًا.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة وان الهيئة تعتذر حاليًا للركاب عن تأخير الرحلات على الخطوط التى يتم فيها أعمال مشروعات كهربة الإشارات.

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