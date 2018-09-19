سر تهديد الحكام بـ«المقاطعة» لإدارة المباريات

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الرياضة

عصام عبد الفتاح
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محمد عبد الحارس

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اتحاد الكرة

الجبلاية

الحكام

هدد عدد من الحكام بمقاطعة إدارة مباريات الدوري الممتاز في الفترة المقبلة، بعدما استعان مجلس "الجبلاية" بحكام من تونس لإدارة المباريات بسبب الأخطاء التحكمية الأخيرة.

وأبدى حكام -فضّلوا عدم ذكر أسمائهم خوفاً من تعرضهم للتجميد أو عقوبات من قبَل لجنة الحكام- اندهاشهم الشديد من موقف مجلس إدارة اتحاد الكرة بعدم الدفاع عنهم والتصدى لهجوم مجالس إدارات الأندية والدفاع عن سمعتهم، خاصة وأن أخطاء التحكيم واردة، وفقا لما نشر بـ"الوطن". 

وشدد الحكام على أن الاستعانة بحكام توانسة لإدارة المباريات تقلل من هيبتهم وشأنهم، خاصة أن هذا الأمر جاء بعد مطالب بعض الأندية، ولم يظهر وفقاً لتنفيذ بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى والاتحاد التونسى، كما يردد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام.

ونوه الحكام بأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية فى موعدها المقرر، وهو ما  يعرضهم لضغوط شديدة.

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