» سيدة أمام المحكمة: "زوجى مدمن وباع ابنتى لخليجي"

19 سبتمبر 2018 - 10:42 ص

تقدمت "عزة.ك"، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيرى للمطالبة بالانفصال عن زوجها بعد زواج دام لأكثر من 17 سنة بسبب إدمان زوجها ومحاولته بيع ابنته لخليجي.

تقول عزة إنها تزوجته بعد قصة حب دامت لعامين كان يعمل خلالها في النقاشة وكان لا يتعاطى أى مخدرات لولا تدخل أصحاب السوء، مضيفة: رزقنا بطفلتين الأولى 9 سنوات والثانية 16 عاما، ونشبت بيننا خلافات عديدة، وحاولت الانفصال عنه لولا تدخل والدي لإقناعي بعدم الانفصال ورفض الطلاق.

وأضافت: "صبرت عليه كثيرًا حتى فوجئت بجلب خليجي إلى المنزل ويقدم له وجبة الغداء وبعد أن انتهى اللقاء نادى على ابنتي الكبرى وطلب منها تحضير ملابسها والخروج مع هذا الرجل، ورفضت فتعدى عليَّ بالضرب المبرح وتوسط الخليجي لإقناعي عن طريق عرض مبلغ مالي كبير بخلاف المبلغ المتفق عليه مع زوجي".

وتابعت: "رفضت وأخذت بناتي وتركت المنزل واضطررت لرفع دعوى خلع ضده للحفاظ على بناتي".