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"السيسى" يوجه بتوفير السلع ومنع الممارسات الاحتكارية

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

وكالات - حنان حمدتو

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أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء و الوزارات المعنية بسرعة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين والعمل على تنفيذ إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ورصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لبحث تلك القضايا .

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتم كذلك عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة. ‏كما تم استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلاً عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني .

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