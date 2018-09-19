» إطلاق أكبر مبادرة في تاريخ الإنسانية لعمل مسح طبي شامل للمصريين

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الرئيس السيسي افتتاح

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنتائج مبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضى، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ فترة.

وقالت في كلمتها أثناء افتتاح «السيسي» لعدد من المشروعات التنموية الجديدة، صباح الأربعاء، إن: «مبادرة القضاء على قوائم الانتظار كانت من أهم التكليفات التي وجهت إلينا منذ حلف اليمين»، مشيرة إلى خطورة هذه المشكلة التي تؤرق معظم الأسر المصرية.

وأوضحت أن: «المبادرة كانت تهدف للقضاء على قوائم الانتظار الحالية والبالغ عددها 17888 حالة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، خلال ستة أشهر»، معلنة عن تحقيق هذا الهدف خلال شهرين وأربعة أيام بالتحديد، من خلال التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والشرطة والقوات المسلحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضافت أن: «وزارة الصحة لم تكتف بالقضاء على قوائم الانتظار القديمة، بل وضعت خطة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة»، موضحة: «حتى الأمس انتهينا من علاج 20831 ضمن قوائم الانتظار، بتكلفة أكثر من 600 مليون جنيه، تم توفيرها من نفقة الدولة والتأمين الصحي والبنك المركزي بالإضافة إلى جمعية الأورمان».

وأعلنت عن تجهيز خطة على غرار خطة القضاء على قوائم الانتظار لتطوير منظومة الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ، مشيرة إلى عرض هذه الخطة على «السيسي» قريبًا جدًا.

وأشارت وزير الصحة إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة لعمل مسح صحي شامل للمواطنين، قائلة: «هذه أكبر مبادرة في تاريخ الإنسانية لعمل مسح شامل لأمراض فيروس سي والضغط والسكر والسمنة».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، عددًا من المشروعات الجديدة، من بينها المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما يطلق إشارة البدء لتشغيل المدارس اليابانية.

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