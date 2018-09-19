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إنجاز جديد لـ"ميسي" بدوري الأبطال

الرياضة

ميسي
"ميسي"

محمد عبد الحارس- متابعات

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نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى تحقيق إنجاز جديد أمس الثلاثاء، بعدما انفرد بعدد مرات تسجيل الهاتريك "ثلاثة أهداف" خلال مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في هذا الأمر.

وخلال مباراة برشلونة الإسباني مع ضيفه إيندهوفن سجل اللاعب ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت لصالح برشلونة برباعية نظيفة، ليكون هذا ثامن هاتريك لميسي في هذه البطولة الأوروبية العريقة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الساحر الأرجنتيني "فض التعادل" مع صاروخ ماديرا، بعدما كان متعادلين في عدد مرات تسجيل الهاتريك بسبع مرات لكل منهما.

ولكن يبقى رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 120 هدفا، فيما أصبح رصيد ميسي 106 أهداف.

كما أن رونالدو هو من سجل أكثر أهداف في بطولة واحدة، إذ سجل في موسم 2014، 17 هدفاً، ثم في موسم 2016 عندما سجل 16 هدفاً، ثم في موسم 2018 عندما سجل 15 هدفا، يليه الإيطالي خوسيه ألتافيني الذي سجل 14 هدفاً في موسم 1963، بجانب ميسي الذي سجل 14 هدفاً أيضًا في موسم.

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