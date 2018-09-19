نافعة: لا تستهينوا بحمق نتنياهو

19 سبتمبر 2018 - 11:02 ص

حذر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من ممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولاته للسيطرة على أجزاء معينة داخل دول عربية.

وقال نافعة خلال تغريدته على "تويتر": "لا تستهينوا بحمق نتنياهو وغروره فهو يصر على ضم الجولان وإخراج إيران من سوريا ".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: "وتسعى إسرائيل لتصفية حزب الله حتى لو اضطرت إلى جر الولايات المتحدة لحرب مع إيران لإسقاط نظامها ودفع العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى حافة الهاوية، لذا يزداد إحساسي يوما بعد يوم بأن المنطقة مقبلة على أيام صعبة".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور فقال ادم نور الدين مهاجمًا نافعة: "منطق انهزامي مخالف لقوانين الوطنية والقومية والدين والعقل لو استعرت عقلاً لاستنتجت أن خوفك على مستقبل إسرائيل مكشوف ولحاولت إخفاءه".

ورد عليه نافعة قائلاً: "لم أقرأ أكثر جهلا من هذا الكلام سامحك الله وهداك إلى رشدك".

وأضاف عياض: "أرى الفرس والترك واليهود فأولويتهم إبعاد النار عن بيوتهم ما أمكن وكل ما عداه قابل للأخذ والرد عندهم".