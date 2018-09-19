  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:02 م
بحث متقدم
حسن نافعة: انتقاد "السيسى" من المحرمات

نافعة: لا تستهينوا بحمق نتنياهو

النائب تامر الشهاوي

برلمانى: الإخوان كان لهم دور عظيم في هذا الشيء

عصام عبد الفتاح

سر تهديد الحكام بـ«المقاطعة» لإدارة المباريات

ارشيفية

تفاصيل صادمة عن تحرش مدرس رياضيات بالطالبات

مفاجأة تقلب الموازين بحادث مستشفى ديرب نجم

مفاجأة تقلب الموازين بحادث مستشفى ديرب نجم

خالد على

الحكم على "خالد علي" فى الفعل الفاضح

السعد : الرسول والسيسي أعظم الحكام

السعد : الرسول والسيسي أعظم الحكام

الفنان الراحل جميل راتب

جميل راتب: فضلت العودة إلى مصر لأموت على أرضها

اعتقال كتيبة جوية من جيش بشار

اعتقال كتيبة جوية من جيش بشار

برلمانية تطالب بإلغاء مجانية التعليم بعد الطفل الثاني

برلمانية تطالب بإلغاء مجانية التعليم بعد الطفل الثاني

نافعة: لا تستهينوا بحمق نتنياهو

الحياة السياسية

حسن نافعة: انتقاد "السيسى" من المحرمات
نافعة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«نتنياهو»: لم تطلق علينا رصاصة واحدة من سوريا خلال 40 عامًا

#

خاشقجى: نتنياهو لن يحمى بشار من هذا المصير

#

نتنياهو: لن نهدد حكم الأسد

#

بعد موقفها من إسرائيل.. دعوة "ناتالي بورتمان" لمهرجان فلسطيني

الحياة

الإخوان

الإلحاد

تامر الشهاوي

حذر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من ممارسات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولاته  للسيطرة على أجزاء معينة داخل دول عربية.

وقال نافعة خلال تغريدته على "تويتر": "لا تستهينوا بحمق نتنياهو وغروره فهو يصر على ضم الجولان وإخراج إيران من سوريا ".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: "وتسعى إسرائيل لتصفية حزب الله حتى لو اضطرت إلى جر الولايات المتحدة لحرب مع إيران لإسقاط نظامها ودفع العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى حافة الهاوية، لذا يزداد إحساسي يوما بعد يوم بأن المنطقة مقبلة على أيام صعبة".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور فقال ادم نور الدين مهاجمًا نافعة: "منطق انهزامي مخالف لقوانين الوطنية والقومية والدين والعقل لو استعرت عقلاً لاستنتجت أن خوفك على مستقبل إسرائيل مكشوف ولحاولت إخفاءه".

ورد عليه نافعة قائلاً: "لم أقرأ أكثر جهلا من هذا الكلام  سامحك الله وهداك إلى رشدك".

وأضاف عياض: "أرى الفرس والترك واليهود فأولويتهم إبعاد النار عن بيوتهم ما أمكن وكل ما عداه قابل للأخذ والرد عندهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذيرات من تسونامي عملاق سيدمر العالم
» إنجاز جديد لـ"ميسي" بدوري الأبطال
» إصابة «الشناوى» تربك حسابات الأهلي
» إطلاق أكبر مبادرة في تاريخ الإنسانية لعمل مسح طبي شامل للمصريين
» سيدة أمام المحكمة: "زوجى مدمن وباع ابنتى لخليجي"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى أوسيم
» الأهلى "يلوى" ذراع صالح جمعة
» وصف غريب من مدرب سموحة لنجم الزمالك
» سيارة مجهولة تصدم شخصين أمام مسجد ببريطانيا
» أول تعليق من ضحية سعد لمجرد على سجنه بتهمة الاغتصاب
» 5 مزايا عبقرية تتيحها "أبل" في نظام تشغيل "أيفون" الجديد

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف