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27 سبتمبر آخر موعد لسداد رسوم تقنين الأراضي فى المنيا

قبلي وبحري

محافظ المنيا
محافظ المنيا

جمال زكى

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محافظة لمنيا

محافظ لمنيا

تقنين اراضى

املاك لدولة

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن الخميس الموافق 27/9/2018، هو آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة على طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، ولن يقبل عقب هذا الموعد دفع أي رسوم ،حيث سيتم تنفيذ قرارات الإزالة فورًا دون الالتفات إلى أي طلبات قدمت دون دفع الرسوم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وبحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تحصيل رسوم الفحص لكل الحالات المتقدمة للتقنين.

كما وجه المحافظ بالاستمرار في تنفيذ موجات الإزالة في كل المراكز لتطبيق القانون وإزالة التعديات على الأراضي التي يتعذر تقنينها أو التي لم تقدم عنها طلبات تقنين خلال الفترة المحددة.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أن المحافظة تعقد اجتماعًا شهريًا للجنة الاسترداد لمناقشة أخر المستجدات والمشكلات التي تواجه إجراءات التقنين والسير فيها والمطالبة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين، وطالب من تقدموا بطلبات تقنين الإسراع بسداد الرسوم خلال هذه الفترة.

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