زايد: إجراء 20 ألفا و694 عملية من أصل 38 ألفا و372 للحالات الحرجة

19 سبتمبر 2018 - 11:11 ص

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 20 ألفًا و694 عملية، من أصل 38 ألفًا و372 مريضًا مسجلين سواء على الخط الساخن أو الموقع الإلكتروني، ضمن مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأضافت زايد خلال زيارتها المفاجئة إلى مستشفى الزيتون التخصصي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضحت أن هذه الزيارة تأتى في إطار متابعة مرضى مبادرة الرئيس للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومراجعة النظام الإلكتروني للتسجيل للتأكد من مطابقة أعداد الحالات بالمستشفى لما هو مسجل بالغرفة الرئيسية لقوائم الانتظار بالوزارة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن مستشفى الزيتون هي إحدى المستشفيات الرائدة وتقدم خدمة متميزة خاصة في عمليات قسطرة وجراحات القلب، لافتة إلى أنها نموذج ممتاز للبنية التحتية للمستشفيات.