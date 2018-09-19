برلمانى: الإخوان كان لهم دور عظيم في هذا الشيء

19 سبتمبر 2018 - 11:12 ص

اتهم النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء انتشار ظاهرة الإلحاد في مصر.

وقال الشهاوي خلال حواره على فضائية "الحياة"، إن هناك ظاهرتين منتشرتين بالمجتمع المصري حاليًا، وهما الطلاق والإلحاد، والإخوان هم السبب في تلك الظاهرتين.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الإلحاد ظاهرة غير سوية، وليس لها أساس منطقي، مشيرا إلى أن من بين المشكلات التي يواجهها المجتمع في مواجهة الإلحاد الأسرة والمجتمع والإعلام، مشددًا على أن التربية السوية وكون المجتمع سويًا، وقيام الإعلام بدوره في التوعية، يساهم بشكل كبير في التصدي للإلحاد.

ش