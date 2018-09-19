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ضبط سيارة محملة بأدوية منتهية الصلاحية فى المنيا

قضايا وحوادث

ادوية
ادوية

جمال زكى

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ضبطت إدارة تموين مغاغة بالمنيا سيارة محملة بكميات من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وذلك خلال حملة  تموينية مكبرة نظمتها إدارة تموين مغاغة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين.

قال الدكتور محمود يوسف إن السيارة كانت قادمة محملة بالأدوية من مركز سمالوط وتم إيقافها وضبطها من قبل مفتشي التموين بمغاغة والتحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعة قبل طرح هذه الأدوية للمواطنين بالأسواق ضماناً لسلامتهم وصحتهم.

أكد رئيس المركز أنه سيتم إعدام الكميات التي تما مصادرتها من الأدوية وفقاً للاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة لذلك، مشيرًا إلى انه تم تحويل الواقعة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وتواصل الوحدة المحلية جهودها في تحقيق الانضباط داخل الأسواق والمحلات العامة ومراقبة المعروض من منتجات سواء غذائية أو طبية حرصًا على حياة المواطنين.

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