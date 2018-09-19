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المنيا

ضبط 41 تمثالا وعملات أثرية داخل مخبز فى المنيا

قبلي وبحري

المتهم
المتهم

جمال زكى

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ضبطت شرطة السياحة والآثار بالمنيا، اليوم، صاحب مخبز مقيم بمركز أبوقرقاص، لحيازته وتخزينه قطعًا يشتبه في أثريتها، بقصد الاتجار، شملت 41 تمثالاً، و890 عملة معدنية.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات للعميد محمد عبد الظاهر مأمور قسم السياحة والآثار، بقيام صاحب مخبز يدعي "ح.ف.ع" مقيم بمركز أبو قرقاص، بتخزين كمية من الآثار فى فيلته الكائنة على أطراف إحدى القرى النائية.

بعرض المعلومات على اللواء محمد الغول مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة، واللواء ناجح زكى رئيس مباحث السياحة، وبالمتابعة والتحقق وعقب تحريات دقيقة ومراقبة وبالتنسيق مع المقدم هشام العسقلانى رئيس مباحث أبوقرقاص تم التوصل لصحة المعلومات واستصدار أذن من النيابة العامة بمداهمة الفيلا، والقبض على صاحبِهِا وبحوزته 41 تمثالا أثريا نادرا، و890 عملة معدنية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة الآثار بقصد الاتجار.

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