ضبط 2500 صاروخ نارى بالإسكندرية

19 سبتمبر 2018 - 11:49 ص

وجهت مديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط "س ك ن" 22 سنة خردواتي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة "غرب ووسط الدلتا" وضبط "2500" صاروخ ناري ومحدث صوت أجنبي الصنع مجهول المصدر، وتحرر المحضر رقم 16120/ 2018 جنح قسم شرطة ثانى المنتزه.

كما تم ضبط "ص.م.م" 36 سنة صاحب مخزن مواد بترولية "بدون ترخيص" بدائرة قسم ثان العامرية بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين بالإسكندرية.. لتجميعه كمية وقدرها "1000" لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار"، وتحرر المحضر رقم 11312/ 2018 جنح قسم شرطة الجمرك، كما تم ضبط "خ ع ح" 60 سنة صاحب محل عطارة بدائرة قسم شرطة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع كمية وقدرها 700 كجم من الكحول الأحمر داخل عبوات بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر رقم 9243/2018 جنح الجمرك.