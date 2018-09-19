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السيسى يتوعد المتسببين في واقعة ديرب نجم

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متابعات- الدويني فولي

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واقعة

الغسيل الكلوى

ديرب نجم

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على واقعة وفاة المرضى بمستشفى ديرب نجم، قائلًا: "عندما يكون هناك عنصر بشرى مشارك فى مسائل معينة قد يترتب عنه خطأ وينجم عنه وفاة..فإننا لن نترك حقنا ، وسنحاسب المقصرين".

ونصح الرئيس، على هامش افتتاح المستشفى العسكرى بالمنوفية، العاملين فى مصر بالاهتمام بكل شيء فى مقر عملهم، مؤكدًا أن هناك مخاطر "لو أغفلناها تحدث كارثة"، متوعدا: "لن نترك حقنا وسنحاسب المقصرين فى واقعة ديرب نجم".

وأوضح أن المسئول عن المستشفى أو المدير والمحافظ يجب أن يعرف أن مناطق الخلل من الممكن أن تحدث كارثة، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه لمواطن الضعف بالمنشأة الطبية.

وأكد أنه يجب على المحافظ متابعة وإشراف وضع المستشفيات ومتابعتها باستمرار، كما يجب على المحافظين ورؤساء الأحياء الاطمئنان على البنية التحتية للمدارس وسلامة الطلاب.

وأفاد أنه تم علاج 40 ألف حالة بعد توافر المستشفيات والتمويل، مؤكدًا أن التحدي الموجود هو إعطاء وتوفير التمويل اللازم للخدمة.

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