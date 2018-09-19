» بالفيديو.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل كارثة ديرب نجم

19 سبتمبر 2018 - 11:57 ص

علقت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن واقعة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بمحافظ الشرقية، قائلة: "تم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتم جمع عينات مياه من كل المناطق المحيطة بالمستشفى ومراجعة عقد الصيانة الشهرية وتقاريرها، والتدخل الطبى بمستشفى أنقذ باقى المرضى الغسيل الكلوى".

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال افتتاح مستشفى المنوفية العسكرى، أن هناك لجنة عليا تشرف على الخدمات الصحية ولجنة القلب ولجنة الكلى ولجنة الكبد، مضيفة أن هذا الواقعة شيء مؤسف.



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