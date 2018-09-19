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تأجيل إعادة محاكمة جرانة بتراخيص شركات سياحة

قضايا وحوادث

زهير جرانة واحمد المغربى
زهير جرانة واحمد المغربى

شيماء السيد

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أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لجلسة 18 ديسمبر المقبل .

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

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