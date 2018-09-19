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منى مينا تطالب وزيرة الصحة بتفسير "فرار الأطباء"

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منى مينا
مينا

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السعودية

وزارة الصحة

المستشفيات

الأطباء

العمل

علقت دكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تصريح الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الذي قالت فيه إنها لا تجد أطباء فى مصر من أجل شغل وظائف في المستشفيات نظرًا لأن أغلبهم يفرون إلى السعودية، بأن هذا الحديث يشير إلى نية مجهولة تتكتم عليها الوزيرة.

وقالت مينا خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل هدف الكلام تحسين الظروف الطاردة للأطباء؟  أتمنى  ذلك".

وأضافت عضو مجلس نقابة الأطباء: "أم الهدف من تصريحاتها السعي لمنع سفر الأطباء وسط ظروفهم الخانقة؟   وده لو حصل سيؤدي لزيادة رهيبة لموجة الاستقالات الموجودة بالفعل".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع منشور مينا،  فقالت هدى عبد الحميد: "يا ريت تحسنوا أحوال شباب الأطباء والمستشفيات الحكومية.. وكفي  لو استمر الحال لن يكون هناك أطباء أكفاء يعالجون الطبقة الوسطى وفقراء المصريين".

وأضافت إيمان رمضان: "إحنا بندخل دولارات جباية من قوتنا وشقانا تردها الأول من يوم ما سفرنا بسعر اليوم دولارات وتبقي تتكلم وترد. تصاريح العمل إللي ملهاش لازمة وفرق سنين".

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