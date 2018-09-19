الإعدام شنقا لمتهمين قتلا سائق تاكسى خنقا بسلسلة حديدية

19 سبتمبر 2018 - 12:23 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، وبإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بمعاقبة محمد عبد السميع 29 سنة "قهوجى" وحسن حمدى 22 سنة "حداد" توفى أثناء حبسه بالإعدام شنقا وبالسجن المؤبد لـ"أيمن عامر" 18 سنة "عامل سيارات"وبمعاقبة صفية فاروق، ربة منزل بالسجن لمدة 20 عاما لقتلهم سائق تاكسى خنقًا "بسلسلة حديدية" وسرقة سيارته وأمواله بمنطقة كفر الجبل بالهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وبعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار.

كانت أحالت نيابات جنوب الجيزة سابقا قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم فى غضون يومى 7 و8 سبتمبر 2015 قتلوا خفاجى على محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلسلة حديدية وتوجهوا لمكان تواجده واقتادوه بداخل السيارة موضوع التهمة الثانية وقاموا بخنقه حتى فاضت روحه.

وتضمنت التحقيقات برئاسة محمد القاضى وتحريات العقيد رجب عبد الله غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى قيام المتهمين بالاتفاق بينهم على استدراج المجنى عليه وسرقة سيارته ومبلغ مالى، فقامت المتهمة الأولى باستدراجه إلى مسكن المتهم الثانى وفور حضوره فوجئ بتواجد باقى المتهمين الذين بادروا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقه هاتفه المحمول وأمواله وتركوه بالشقة ثم عادوا فى اليوم التالى وقاموا بقتله بهدف إخفاء جريمتهم فأعدوا سلسة حديدية واصطحبوه بالسيارة وقاموا بإلقاء جثته بمجرى المياه.

وتضمنت اعترافات المتهمة قيامها بالاتفاق مع باقى المتهمين على استدراج أحد سائقى التاكسى لسرقته بقولها: "أنا هجيب لكم زبون.. تقلبوه"، بينما كانت اعترافات المتهمين بشعة بإحضارهم السلسلة الحديدية الخاصة "بكلب" أحدهم وقيام بلفها على رقبة الضحية وقيام كل منهم بجذبها حتى فارق الحياة.