المنيا تستقبل وفداً إنجليزياً في رحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة

19 سبتمبر 2018 - 12:38 م

قال قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا إنجليزيًا خلال قيامهم برحلة نيلية بين الأقصر والقاهرة عن طريق البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

أشار الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إلى أن الوفد سيزور منطقة آثار تل العمارنة بديرمواس وتونا الجبل بمركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن بأبوقرقاص للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أعرب السائحون عن سعادتهم بقضاء رحلة نيلية وسط معالم مصر الأثرية والسياحية مؤكدين أنهم سينصحون أصدقائهم بتجربة هذه الرحلة المميزة، كما أشادوا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ وأكدوا أنهم وجدوا في المحافظة الهدوء والأمان والاستقرار.