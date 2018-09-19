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أول رد من خالد على بعد تأييد حبسه 3 أشهر

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ضبط 2 طن ملح فاسد فى الغربية

قضايا وحوادث

التحفظ على 2 طن "ملح" فاسد بالإسكندرية
التحفظ على 2 طن "ملح" فاسد بالإسكندرية

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مباحث التموين

حملات تموينية

ملح فاسد

ضبطت مباحث التموين بالغربية 2 طن ملح غير صالح للاستهلاك، داخل مصنع رنجة بدون ترخيص، وعبوات عطارة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بضبط "أحمد م أ ال" 43 سنة صاحب مصنع أسماك مدخنة (رنجة) بدون ترخيص بحوزته 2 طن ملح طعام يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك في المحضر 29445 جنح مركز كفر الزيات، وضبط "سمير ع ع غ" 40 سنة صاحب شركة لتعبئه المواد الغذائية والعطارة وبحوزته 226 عبوة عطارة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك في المحضر 24123 جنح قسم ثان طنطا.

كما تم ضبط "حسين أ ع ال ال" 44 سنة صاحب مخزن مخللات بشارع عبد الحميد السواح بمنطقة العجيزى أول طنطا، وبحوزته 150 كجم مخللات بدون بيانات، فى المحضر 27618 جنح قسم اول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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