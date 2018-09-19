» الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف وابنته

19 سبتمبر 2018 - 01:05 م

أمرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، وابنته، وتعليق الأحكام الصادرة ضده.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية القول إن المحكمة العليا في باكستان أمرت بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق وابنته، وتعليق الأحكام التي تلقاها من محكمة المساءلة في يوليو.

وقالت قناة "جيو تي في" وإذاعات محلية أخرى، إن المحكمة أوقفت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على "شريف"، وسبع سنوات على ابنته مريم، بسبب اتهامات فساد ترتبط بملكية أسرته لشقق فاخرة في العاصمة البريطانية لندن.