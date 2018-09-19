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خالد على

أول رد من خالد على بعد تأييد حبسه 3 أشهر

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الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف وابنته

عرب وعالم

نواز شريف
نواز شريف

وكالات- الدويني فولي

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ابنته

الافراج

نواز شريف

رئيس الوزراء الباكستاني السابق

أمرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، وابنته، وتعليق الأحكام الصادرة ضده.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية القول إن المحكمة العليا في باكستان أمرت بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق وابنته، وتعليق الأحكام التي تلقاها من محكمة المساءلة في يوليو.

وقالت قناة "جيو تي في" وإذاعات محلية أخرى، إن المحكمة أوقفت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على "شريف"، وسبع سنوات على ابنته مريم، بسبب اتهامات فساد ترتبط بملكية أسرته لشقق فاخرة في العاصمة البريطانية لندن.


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