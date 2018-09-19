وزير الرياضة لـ"صلاح": كلنا معاك

19 سبتمبر 2018 - 01:18 م

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، دعمه الكامل للنجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، بعدما ظهر بمستوى ضعيف، على الرغم من تمكن فريقه من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت أمس أمام باريس سان جيرمان فى ضربة البداية بدورى أبطال أوروبا.

وعلّق الوزير قائلاً: "كابتن محمد صلاح إحنا معاك وبندعمك ومفيش حاجة تؤثر عليك وأنت من أحسن لاعبى العالم ونموذج لشباب مصر".