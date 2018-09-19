رواية جديدة تكشف هوية قاتل "صالح "

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الحوثى

مقتل صالح

رواية جديدة

أبو الكرار الوشلي

سنحان

كشفت مصادر يمنية عن أن القيادي الحوثي الذي أطلق الرصاص على الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورفيقه عارف الزوكان في العاصمة صنعاء، في ديسمبر من العام الماضي يدعى "أبو الكرار الوشلي، والذي كان أحد الوساطات بين الحوثيين وصالح يومها .

وأوضحت المصادر أن عملية القتل تمت بإطلاق رصاصات من مسدس نوع روسي على بعد 100 متر من منزل صالح الكائن في الكميم، أثناء خروج سيارته مع سيارة الوساطة التي تقل على متنها القيادي الحوثي الذي قام بعملية إطلاق الرصاص عليه، بعد تلقيه اتصالاً من الناطق الرسمي باسم ميليشيات الحوثي الانقلابية محمد عبد السلام، بحسب المشهد اليمني .

وأشارت المصادر إلى أن إظهار صور لصالح مقتولاً في مناطق سنحان، كانت تلبية لأوامر من زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، بإشهار موت الرجل هناك ترهيبًا لأبناء سنحان وقبيلته .

وكان القيادي المؤتمري ياسر اليمانين قد كشف في لقاء مع وكالة "سبوتنك" الروسية، عن تصفية الحوثيين لصالح ورفيقه بالقرب من منزله في الكميم، بعد غدر قيادات مؤتمرية به، نافيًا رواية الحوثيين عن مقتله في سنحان .

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