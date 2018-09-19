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التوصل لسكر جديد يساعد على إنقاص الوزن

صحة وتغذية

سكر
سكر

وكالات - حنان حمدتو

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العلماء

سكر

المراهقة

بكتيريا

إنقاص الوزن

توصل علماء بمعهد بحوث "SBP "، فى ولاية لاجولا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى اكتشاف سكر يسمى المانوز، ثبت أنه فعال في إنقاص الوزن حال بدء تناوله منذ الطفولة.

وقال هدسون فريز أحد العلماء فى المعهد: "اكتشافنا يؤكد مرة أخرى على الدور المهم الذي تلعبه الميكروفلورا(البكتيريا) في عملية الأيض، ولكن التأثير النافع للمانوز يمكن أن يكون مرتبطًا جزئيًا بالميكروبيوم، والطبيعة الكاملة لعمل هذا السكر تبقى لغزا لنا"، بحسب مجلة "سيل ريبورتس".

وأظهرت تجارب العلماء على الفئران أن زرع ميكروبات مفيدة في أمعاء القوارض يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن. في المقابل، يمتاز الناس النحيلون في المتوسط ببكتيريا أكثر ثراء وأكثر تنوعًا، كما أن الأطعمة الدهنية تعزز التكاثر في الأمعاء بكتيريا معينة التي تعزز امتصاص الدهون وتعجل زيادة الوزن.

كما أن القوارض التي تناولت جرعات كبيرة من المانوز في الأسابيع والأشهر الأولى من الحياة، في المتوسط، اكتسبت وزنًا أقل وعانت من السمنة أقل، ولم يؤثر تناول المانوز على القوارض البالغة، وسبب ذلك، كما يعتقد العلماء، أن المانوز لا يؤثر على جسم القوارض بل على بنية البكتيريا التي تتشكل نهائيا في مرحلة الطفولة أو المراهقة.


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