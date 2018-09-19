» شاهد.. لحظة القبض على سعد لمجرد

19 سبتمبر 2018 - 01:39 م

تداولت وسائل إعلام فرنسية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتياد المغربي سعد لمجرد، الثلاثاء، من طرف عنصري أمن فرنسيين، بعدما قضت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا بسجنه.

وقرر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، سجن سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب، وذلك عقب زهاء أسبوعين من التحقيقات في شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية تتهمه فيها بالاعتداء عليها جنسيا بمدينة سان تروبيه جنوب فرنسا.

واتهمت الفتاة لمجرد باستدراجها لغرفته بالفندق للحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعنيف واغتصاب، ويتم على إثرها اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية، قبل أن تطلق محكمة فرنسية سراحه مؤقتا بكفالة مالية وبشروط.

ويتابع المغني المغربي في قضية أخرى بالاعتداء على الشابة الفرنسية لورا بريول، وهي القضية التي اعتقل لأجلها لمجرد قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.

شاهد الفيديو..





https://vid.alarabiya.net/2018/09/19/saad199/saad199___saad199_video.webm