التهامى : "راتب" أوصي بهذا الأمر في ساعاته الأخيرة

19 سبتمبر 2018 - 01:46 م

قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، إن الراحل أوصى بألا يقام له عزاء، على أن تقام صلاة الجنازة في الأزهر ويقتصر تلقي العزاء في المقابر فقط.

وأضاف التهامي أثناء تأدية صلاه الجنازة وتشيبع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الأزهر إن وصية الفنان الراحل أيضًا عمل معرض يجمع صوره وأدواره الفنية، مؤكدا أنه كان شخصية محبوبة للجميع وسوف أعماله خالدة في وجدان محبيه.

يذكر أن التهامى هانى، مدير أعمال الفنان جميل راتب، قد أعلن عن وفاة الممثل القدير، صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر 92 عامًا.